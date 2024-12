Equipier, des guides de voyages, des blogs aussi

Un guide la Catalogne Limiter la Catalogne à Barcelone ou à la Costa Brava c’est dommage et réducteur. La catalogne c’est aussi, des petits villages sur la côte ou dans les terres, c’est ce côté de la région que Catalogne.info propose de vous faire découvrir, le marché de Figueres, la plongée à l’Estartit ou Girone bien sur, mais aussi des endroits moins connus comme l’Escala, Borassa, Begur, Saus, Ordis. Au programme, Hôtels, petits restaurants, bons plans et bonnes adresses. Sans oublier Catalogne.info le guide de la Catalogne et notre micro guide de Barcelone : 10 raisons de visiter Barcelone

Plongée à L'Estartit Les plongées dans les grottes des îles Medes à L'Estartit, en Catalogne, font parties des plus belles plongée en mer Méditerranée. Fabuleux contre-jours traversés par la silhouette de mérous , murènes glissant le long des tombants de gorgonnes. Embrassez pour moi le petit dauphin, vous le verrez, j'en suis certain.

Plongée à l'Estartit.

Andalousie, Andalousies C'est l'Andalousie qui a inventé les Tapas, Picasso, le Flamenco, les coups de soleil, l'Orchata, le touron, le Gasphacho. Le melon au jambon. Toutes ces chansons avec le mot "corazón". Connaissez-vous Cadix? En dehors de la chanson du même nom, bien entendu. Si vous répondez par la négatives dirigez-vous de ce pas vers ce guide de Cadix, et nous parions que vous prendrez le premier avion pour y aller. Et Zahara de la Sierra ? C'est notre coup de coeur du moment, dès qu'on a du temps on y va! On est certain que vous ferez la même chose.

Majorque magnifique Nous étions partis un peu à reculon, refroidi par l'image de tourisme de masse et d'urbanisation hideuse qui vient à l'esprit quand on pense à cette île. Nous en sommes revenus enchanté par tout ce que nous y avons vu, les randonnées et les rencontres que nous avons faites. Bien loin des clichés. Majorque est magnifique.

A San Francisco On dit souvent que San Francsisco est la plus européennes des villes d'amérique du nord, moi je dis que San Francisco est une ville qui a suffisament de personalité pour ne pas être comparé, c'est une ville unique, cosmopolite, colorée et accueillante. Quand on la quitte, on a qu'une envie, c'est d'y retourner ou même d'y habiter. La preuve? Elle est dans ce guide de San Francisco. Et pendant que vous êtes là bas, faites un tour dans Marin County, à Sonoma,Bodega Bay ou Bolinas.

Voyage en Allemagne De Berlin, à Munich à Stuttgart ou Francfort, Voyage en Allemagne, vous fait voyager à travers l'Allemagne, ce qui avec un nom pareil est tout à fait normal. C'est un pays plein de lacs, bordé par la mer, des montagnes et des fleuves. Avec le réchauffement climatique, ce sera peut-être l'Espagne du futur. Et, plus tout à fait en Allemagne mais pas encore en Italie, connaissez-vous le Museion ou le lac de Caldaro ? Non? Vous perdez quelque chose, lisez ce guide de Bolzano, on parie que vous irez.

La Baltique, Warnemünde Il n'y a pas que la Méditerranée, le Pacifique ou l'Atlantique dans la vie. On se baigne aussi dans la mer Baltique, ça paraît drôle au début, mais son bleu n'a rien a envier au turquoise caribéen. Et le soleil, même s'il est plus blanc que celui de la côte d'Azur ou de la Guadeloupe, chauffe autant. Pour s'en rendre compte il suffit d'aller à Warnemünde.

J'y suis allé et j'en parle ici dans mon guide de Warnemünde.

Binz et l'île de Rügen Binz est la capitale de Rügen, une île dans la Baltique, à quelques kilomètres des côtes allemandes et à 4 heures de Bateau de la Suède. Grandes forêts de hêtres, immenses falaises de craie. On habite dans des villas en bois blanc du 19è siècle, dont certaines sont des monuments historiques.

